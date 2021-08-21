Fransa Ligi'nde PSG, Brest'i 4-2 yendi
Fransa Ligi'nde PSG, Neymar ve Messi'nin oynamadığı maçta Brest'i 4-2 ile geçti, lider oldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 4-2 mağlup etti.
PSG, ligin üçüncü haftasında Brest takımına konuk oldu.
Başkent ekibinin gollerini 23. dakikada Ander Herrera, 36. dakikada Kylian Mbappe, 73. dakikada Gueye ve 90. dakikada Di Maria attı.
Konuk takımının golleri ise 42. dakikada Honorat ve 85. dakikada Mounie'den geldi.
PSG'nin yıldız futbolcuları Neymar ve Lionel Messi maç kadrosunda yer almadı.
Karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrılan PSG, puanını 9'a yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Brest ise 2 puanda kaldı.
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