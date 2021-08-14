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Tyc Sports'a konuşan Di Maria, Cristiano Ronaldo'nun da PSG kadrosunda yer almak isteyeceğini belirterek, "Cristiano burada olmadığı için kendisini öldürmek istiyor olmalı. PSG'nin sahip olduğu oyuncuların kalitesi inanolmaz seviyede. Büyük oyuncular her zaman en iyilerle birlikte oynamak ister. Cristiano Ronaldo da kesinlikle burada olmak istiyordur ama onun yerine Messi'yi getirdiler ve çok daha iyi oldu" dedi.