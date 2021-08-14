2
Tyc Sports'a konuşan Di Maria, Cristiano Ronaldo'nun da PSG kadrosunda yer almak isteyeceğini belirterek, "Cristiano burada olmadığı için kendisini öldürmek istiyor olmalı. PSG'nin sahip olduğu oyuncuların kalitesi inanolmaz seviyede. Büyük oyuncular her zaman en iyilerle birlikte oynamak ister. Cristiano Ronaldo da kesinlikle burada olmak istiyordur ama onun yerine Messi'yi getirdiler ve çok daha iyi oldu" dedi.
4
Messi'nin PSG'de Barcelona'da olduğundan daha rahat olacağını belirten yıldız oyuncu, "Paris'te yaşadığı karşılama ile bence zaten neyin ne olduğunu anladı. Buradaki insanlar ona her antrenmanda sevgisini gösterecek. Onun yüzünden artık dışarı çıktığımızda yanımızda 200 kişi olacak ama alışacağız" açıklamasını yaptı.
Video Haberler
- Genç kadına evlilik öncesi estetik şoku
- Sel felaketinde yaşanan korku dolu anlar kamerada
- Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü
- Düzmece mi gerçek mi olduğu araştırılıyor
- Menderes'te orman yangını
- Çeşme'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
- İstanbul'da orman yangını!
- Yaşlı çift sel dehşetini korku dolu gözlerle anlattı
- Seyyar satıcı, zabıta kavgasında kadına uçan tekme
- Bozkurt'taki sel felaketinin ilk anları