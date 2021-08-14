<p>Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Angel Di Maria, Messi transferini değerlendirdi.</p>
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Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Angel Di Maria, Messi transferini değerlendirdi.

<p>Tyc Sports'a konuşan Di Maria, Cristiano Ronaldo'nun da PSG kadrosunda yer almak isteyeceğini belirterek, "Cristiano burada olmadığı için kendisini öldürmek istiyor olmalı. PSG'nin sahip olduğu oyuncuların kalitesi inanolmaz seviyede. Büyük oyuncular her zaman en iyilerle birlikte oynamak ister. Cristiano Ronaldo da kesinlikle burada olmak istiyordur ama onun yerine Messi'yi getirdiler ve çok daha iyi oldu" dedi.</p>
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Tyc Sports'a konuşan Di Maria, Cristiano Ronaldo'nun da PSG kadrosunda yer almak isteyeceğini belirterek, "Cristiano burada olmadığı için kendisini öldürmek istiyor olmalı. PSG'nin sahip olduğu oyuncuların kalitesi inanolmaz seviyede. Büyük oyuncular her zaman en iyilerle birlikte oynamak ister. Cristiano Ronaldo da kesinlikle burada olmak istiyordur ama onun yerine Messi'yi getirdiler ve çok daha iyi oldu" dedi.

<p>Kun Agüero'nun da Messi'nin etkisiyle Barcelona'ya imza attığını belirten Di Maria, "Agüero da Messi ayrıldığı için kendisini öldürmek istiyor olabilir. Şimdi sakatlandı ve en kısa sürede iyileşmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.</p>
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Kun Agüero'nun da Messi'nin etkisiyle Barcelona'ya imza attığını belirten Di Maria, "Agüero da Messi ayrıldığı için kendisini öldürmek istiyor olabilir. Şimdi sakatlandı ve en kısa sürede iyileşmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

<p>Messi'nin PSG'de Barcelona'da olduğundan daha rahat olacağını belirten yıldız oyuncu, "Paris'te yaşadığı karşılama ile bence zaten neyin ne olduğunu anladı. Buradaki insanlar ona her antrenmanda sevgisini gösterecek. Onun yüzünden artık dışarı çıktığımızda yanımızda 200 kişi olacak ama alışacağız" açıklamasını yaptı.</p>
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Messi'nin PSG'de Barcelona'da olduğundan daha rahat olacağını belirten yıldız oyuncu, "Paris'te yaşadığı karşılama ile bence zaten neyin ne olduğunu anladı. Buradaki insanlar ona her antrenmanda sevgisini gösterecek. Onun yüzünden artık dışarı çıktığımızda yanımızda 200 kişi olacak ama alışacağız" açıklamasını yaptı.

<p>Di Maria son olarak, geçmişte oynadığı Real Madrid ve Manchester United'ta rahat hissetmediğini belirterek, "Oralarda beni istemediklerini hissettim. Bu duyguyu iki kez Manchester United ve Real Madrid'te yaşadım" dedi.</p>
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Di Maria son olarak, geçmişte oynadığı Real Madrid ve Manchester United'ta rahat hissetmediğini belirterek, "Oralarda beni istemediklerini hissettim. Bu duyguyu iki kez Manchester United ve Real Madrid'te yaşadım" dedi.

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