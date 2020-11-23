Fransa ligini sarsan Türk yıldız Yusuf Yazıcı
Lille Yusuf Yazıcı'nın 2 gol attığı maçta Lorient'i 4-0 yendi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın 2 gol kaydettiği 11'inci hafta karşılaşmasında Lorient'i 4-0 mağlup etti.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, maçın 31'inci dakikasında attığı golle takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.
Lille'de karşılaşmanın 2'inci yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 51'inci dakikada kendisinin ve takımının 2'nci gölünü kaydetti. Lille'in diğer gollerini ise 57'nci dakikada Luiz Araujo ve 90'ıncı dakikada Jonathan David attı.
Maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Lille puanını 22'ye yükselterek ligde 2'nci sıraya yerleşti. Lorient ise 8 puanla 18'inci sırada kaldı.
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