Fransa'da 2 milyona yakın ördek kuş gribi nedeniyle öldürüldü
Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Fransa’da bir yandan da kuş gribi salgını etkisini sürdürüyor. Ülkede yaklaşık 2 milyon ördek kuş gribi nedeniyle öldürüldü.
Gıda ve Tarım Bakanı Julien Denormandie, Fransa’nın güneybatısındaki 8 bölgede kuş gribi vakalarının görüldüğünü açıkladı.
“390’a yakın çiftlikte kuş gribi vakaları tespit edildi. Buna karşı tek bir çözüm var, önleyici itlafa gitmek, yani virüsün yayılmasını önlemek. Bu nedenle yaklaşık 2 milyon ördeği itlaf ettik.” diyen Denormandie, virüsün ördekten ördeğe bulaştığını söyledi.
Denormandie, insana bulaşma riski bulunmaması nedeniyle yumurta, tavuk ve ördek tüketiminde bir sakınca bulunmadığının altını çizdi.
Ülkede kasım başında da göçmen kuşların rotaları üzerindeki yerlere kuş gribi taşıması riski bulunduğu için 45 bölgedeki kümes hayvanlarının karantinaya alınması ya da güvenlik ağıyla korunması zorunlu kılınmıştı. Pazarlarda ise canlı kümes hayvanı satışı ile avcıların av kuşlarını kullanması yasaklanmıştı.
Fransa'nın güneybatısındaki bölgelerde, 2015-2016 ve 2016-2017 kış mevsimlerinde görülen iki kuş gribi salgınında milyonlarca hayvan öldürülmüştü.
Salgınlar, Fransa’nın ihracat gelirlerinde milyonlarca dolar zarara yol açmıştı.
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