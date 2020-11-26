Fransa’da mahkeme: ‘Sarı Yelekli’ protestocunun yaralanmasından devlet sorumlu
Fransa'da Lyon İdari Mahkemesi, 9 Şubat 2019'da Lyon'da yapılan eylemde protestocunun polisin kullandığı plastik merminin dizine isabet etmesi sonucu yaralanmasına ilişkin kararını açıkladı.
Fransa'da mahkeme, kentte geçen yıl düzenlenen Sarı Yelekliler ’in gösterisinde bir protestocunun, polisin kullandığı plastik mermi nedeniyle yaralanmasından devletin sorumlu olduğuna hükmetti. Devletin söz konusu eylemciye 800 avro tazminat ödemesine karar verdi.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ
Gösterici yaralandıktan sonra polis hakkında suç duyurusunda bulunmuş ancak savcılık 27 Haziran 2019'da takipsizlik kararı vermişti. Sarı Yelekli protestocu, bunun üzerine Lyon İdari Mahkemesine başvurmuştu.
Sarı Yelekliler’in 17 Aralık 2018'de başlayan eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki polisin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor.
Mediapart internet sitesinin gazeteci David Dufresne ile yaptığı 19 Kasım tarihli çalışmaya göre, polisin kullandığı savunma araçları nedeniyle 127'si gazeteci olmak üzere 770 kişi yaralandı, 5 kişinin eli koptu, 30 kişi gözünü kaybetti. Toplam 11 kişinin öldüğü gösterilerde 4 kişi polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle yaşamını yitirdi.
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