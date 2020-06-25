Fransa’dan AB’ye Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesi çağrısı
Fransa dışişleri bakanı dün Avrupa Birliği (AB) üyelerini birliğin Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmek için acil toplantıya çağırdı. Paris ile Ankara geçtiğimiz haftalarda Libya konusu üzerinden tartışma yaşamışlardı.
Geçtiğimiz haftalarda NATO müttefiki Fransa ve Türkiye arasında ilişkiler gerilmişti. Paris, Türkiye’nin Libya’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) askeri destek sağlamasını ve Suriye’deki tutumunu eleştirmişti.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian AB’li parlamenterlere “Fransa, Ankara ile ilişkilerin geleceğine dair beklentiler konusunda AB’nin naif olmadan ve tüm konuları içerecek şekilde kapsamlı bir tartışma başlatmasının gerekli olduğunu düşünüyor” dedi. Fransız bakan AB’nin kendi çıkarlarını koruması gerektiğini de ekledi.
Fransız bakan Libya’nın ‘Suriyeleştirildiğini’ ve ‘Türkiye’nin Libya’da oynamak istediği rolü açıklaması gerektiğini’ söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hafta başındaki açıklamasında Fransa’nın Türkiye’nin Libya’daki askeri müdahalelerini tolere etmeyeceğini söylemiş ve Ankara’nın ‘tehlikeli bir oyun’ oynadığını iddia etmişti. Türkiye ise Macron’un açıklamalarının ancak bir ‘akıl tutulmasıyla’ izah edilebileceğini söylemişti.
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