Fransız firkateyni Doğu Akdeniz’de Oruç Reis ve Barbaros’u takipte
AFP haber ajansı, Fransız donanmasına ait La Fayette firkateynin 3 ay boyunca, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemilerini izlediği bilgisini kamuoyuyla paylaştı.
Yunanistan ve Türkiye arasında, Doğu Akdeniz anlaşmazlığı devam ederken, AFP haber ajansı Fransız donanmasının, radar ve teknoloji sistemleri aracılığıyla Oruç Reis ve Barboros araştırma gemilerini izlediğini açıkladı. Söz konusu haberde “La Fayette” isimli firkateynin, 3 ay boyunca Doğu Akdeniz'de Suriye açıklarında yakın takipte olduğu belirtildi.
Haberde ayrıca, 170 mürettebatın yer aldığı La Fayette'in, Ankara'ya karşı birleşik bir AB görüntüsü vermek adına Yunanistan, Kıbrıs ve İtalya ile Ağustos manevralarına katıldığı ifadesine yer verildi. Haberde görüşlerine başvurulan ve birincil görevlerinin her şeyi gözlemlemek olduğunu belirten Teğmen Mathieu, “Şeflerimize ve siyasi otoritelere duruma ilişkin kendi anlayışımızı sunarız” dedi.
Haberde gemilerin ve denizaltıların kızılötesi kamerayla izlenerek bilgilerin gece ve gündüz toplanıldığı bilgisine de yer verildi.
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