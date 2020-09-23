Fransız şarkıcı ve aktris Juliette Greco yaşamını yitirdi
Fransa'nın ünlü seslerinden şarkıcı ve oyuncu Juliette Greco, hayatını kaybetti.
Fransız basını, 93 yaşındaki Greco'nun Ramatuelle kentindeki evinde, yanında sevenleri varken yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ailesinin Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Juliette Greco bu çarşamba ailesinin yanında çok sevdiği evinde öldü. Hayatının eşi benzeri yoktu" denildi.
7 Şubat 1927’de Montpelier kentinde doğan Greco'nun çocukluğu büyükannesinin yanında, daha sonra ise bir manastırda geçti.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası işgali altındaki Fransa’da hapse girdi. Greco'nun, Nazi işgaline karşı Fransız Direnişi'ne katılan annesi ve ablası Ravensbrück Toplama Kampı'na gönderildi.
Genç yaşta oyunculuğa başlayan Greco, varoluşçu düşünür ve yazar Jean Paul Sartre'ın "sesinde milyonlarca şiir var" nitelemesiyle tanınıyordu. Greco 1950'li yıllarda "La Javanaise", "Deshabillez-moi", "L'accordeon" gibi şansonlarla büyük bir üne sahip oldu.
Jean Cocteau'nün yönettiği "Orfe" adlı filmde de rol aldı.
Greco'nun 1953’te evlendiği oyuncu Phillippe Lemaire’den bir kızı bulunuyordu.
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