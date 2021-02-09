Fransız şarkıcı Willy William'dan Beşiktaş paylaşımı
Dünyaca ünlü Jamaika asıllı Fransız şarkıcı Willy William, Beşiktaş formasını paylaştı.
Fransız şarkıcı Willy William, Instagram hesabından 10 numara ve isim baskılı Beşiktaş formasını paylaştı. Cenk Tosun gönderiyi beğendi. Türk taraftarlar William'ın postuna yorum yazdı ve görseli beğendi.
39 yaşındaki şarkıcı "Mi Gente" ve "Ego" şarkılarıyla ünlenmişti.
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