Fransız şarkıcı Willy William'dan Beşiktaş paylaşımı

Dünyaca ünlü Jamaika asıllı Fransız şarkıcı Willy William, Beşiktaş formasını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 11:37
Fransız şarkıcı Willy William'dan Beşiktaş paylaşımı
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Fransız şarkıcı Willy William, Instagram hesabından 10 numara ve isim baskılı Beşiktaş formasını paylaştı. Cenk Tosun gönderiyi beğendi. Türk taraftarlar William'ın postuna yorum yazdı ve görseli beğendi.

39 yaşındaki şarkıcı "Mi Gente" ve "Ego" şarkılarıyla ünlenmişti.


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