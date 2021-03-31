FT: Merkez Bankası kararlarındaki zikzaklar esnafı etkiliyor

31 Mart 2021 Çarşamba, 12:22

Financial Times gazetesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası kararlarının esnafa etkisini analiz etti.

Analizde, küçük işletmeler için "Erdoğan'ın sahip olduğu siyasi desteğe temel teşkil etti. Kısıtlamalar ve ülkenin para politikasındaki zikzaklara karşı savunmasız kaldılar" denildi.

Yüksek faizin borçlu küçük işletmelere yük bindirdiğini vurgulayan gazete, Erdoğan'ın yüksek faizin enflasyona neden olduğuna dair aşılmadık bir görüşü savunan açıklamalarının temelinde bu durumun olabileceğine işaret etti.

Haberde, “Ağbal’ın görevden alınarak yerine Kavcıoğlu’nun getirilmesiyle yaşanan oran artışları ülkedeki 3.2 milyon küçük ve orta ölçekli işletmelerin birçoğunu sert vurdu. Toplam 107 milyar dolar başka bir deyişle Türkiye'nin ödenmemiş kredilerinin dörtte biri kadar borç taşıyorlar” denildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ekonomist Prof. Dr. Öner Günçavdı, FT’ye verdiği görüşte, “Esnaf genelde işlerini döndürmek için bankalardan kredi kullanıyor. Ancak şu an ya kredi alamıyorlar ya da çok yüksek faizle alabiliyorlar” dedi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in direktörlerinden Lindsey Liddell ise “Hazine’nin artan temerrütlerin daha geniş finansal sistem üzerindeki etkisini azalttığını söyledi. Bununla birlikte, küçük işletmelerin kredilerindeki artış nedeniyle risklerin artmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) Paolo Monaco, “Türkiye’deki küçük işletmelerin nakit tamponu yok. Bu nedenle şoklara karşı daha kolay etkileniyorlar" dedi.

Alkol satışı yapan işletmelerin, hükümetin açıkladığı destek paketlerinin dışında kalması da haberde yer aldı.