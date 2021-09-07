Fuar İzmir her gece bir yıldız gibi parlıyor

07 Eylül 2021 Salı, 12:58

90’ncı İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) büyük ilgi gören Çim Konserleri sevilen sanatçıları hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Çim sahnesine Pazartesi akşamı ünlü müzisyen, besteci ve yapımcı Cem Adrian konuk oldu. Konseri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer de İzmirlilerle birlikte izledi. Seyirciler Adrian’ın şarkılarını hep bir ağızdan seslendirirken fuar, müzik ritmine telefon ışıklarıyla eşlik eden ziyaretçilerle özlenen konser görüntülerine sahne oldu.

Konserde konuşan Cem Adrian “İzmir’i çok seviyorum. Bizi buraya davet eden herkese çok teşekkürler. Bu gece çok özel bir misafir beni dinlemeye geldi. Sahnemde Tunç Başkan’ı görmek o kadar harika ki… Kendisini çok seviyorum. İzmir’in değerli başkanı ve güzel İzmirlilerle birlikte muhteşem bir geceye imza atacağız” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Ben de kendisini çok seviyorum. O bir dünya yıldızı, eşsiz bir insan. Fakat en başta çok güzel bir insan. Siz de bu akşam çok güzel görünüyorsunuz. Fuar bu gece bir yıldız gibi parlıyor” şeklinde konuştu.

Kenya’da yerli halk dilinde “En iyi, en görkemli ve tutkulu” anlamına gelen Mogambo da önemli isimlere ev sahipliği yapıyor. Latin müziğin efsanevi isimlerinden Ayhan Sicimoğlu da Mogambo sahnesinin konuğu oldu. Aralarında Kübalı solistlerin de bulunduğu 12 kişilik ekibi ile sahne alan usta sanatçı, Mogambo sahnesinde Latin rüzgârı estirdi.

İzmir Fuarı’nın coşkusu konserler ile yayılmaya devam edecek. 12 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek Çim Konserleri’nde Tan Taşçı, Duman, Hakan Altun, İrem Derici, Mehmet Erdem ve Simge Sağın sevenleriyle buluşacak. 11 Eylül Cumartesi gününe kadar sürecek Mogambo Geceleri’nde ise Bülent Ortaçgil, Nükhet Duru, Ceylan Ertem ve Sena Şener sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Folkart ana sponsorluğu ve Migros etkinlik sponsorluğunda düzenlenen fuar, 12 Eylül’e kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle İzmirlileri karşılamaya devam ediyor.