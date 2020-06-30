Futbolcuya bıçaklı saldırı, sezonu kapattı!

30 Haziran 2020 Salı, 08:25

İngiltere Championship'te Derby County forması giyen Andre Wisdom'un bıçaklı bir kişi tarafından saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İngiliz futbolcu Andre Wisdom’un geçtiğimiz Cumartesi günü bir yakınını ziyeret etmek için arabasından indikten sonra birkaç kez bıçaklandığı açıklandı. Liverpool kentinde gerçekleşen olayda saldırganın Wisdom arabadan indikten sonra bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ve arkasından 27 yaşındaki oyuncuya ait eşyaları çalarak kayıplara karıştıkları ifade edildi.

Ciddi yaraları olması sebebiyle hastaneye kaldırılan Wisdom’un hayati tehlikesinin olmadığı ancak bu hafta sonuna kadar Wisdom’un hastanede kalacağı belirtildi. Wisdom’un önümüzdeki günlerde taburcu edileceği belirtilirken sezon sonuna kadar yeniden sahalara dönüp dönmeyeceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.