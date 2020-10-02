Futbolda 'taş devri'ne dönüş!

02 Ekim 2020 Cuma, 08:51

Mali açıdan zor günler geçiren kulüplerimiz, Avrupa kupalarında alınan başarısız sonuçlarla daha da dibi görmeye devam ediyor. Beşiktaş’ın ardından Galatasaray’ın da Avrupa Ligi’nden elenmesiyle 1981-82 sezonundan beri ilk kez ‘Üç Büyükler’ olmadan Avrupa maçları izleyeceğiz.

Geçen sezonu yedinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin yer almadığı Avrupa arenasının ön tur maçlarında bu sezon Beşiktaş, Alanyaspor ve Galatasaray ile sahne aldık. Ekonomik sorunları nedeniyle UEFA’dan ceza alan Trabzonspor, 1 yıl men kararı alınca Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme turu oynama hakkı kazandı.

Avrupa Ligi’nde gruplara doğrudan katılacakken bir anda kendisini Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda bulan siyah beyazlılar, Yunanistan’ın PAOK ekibine 3-1 yenilerek elendi ve Avrupa Ligi’nde eleme turu oynadı. Avrupa Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda ise Portekiz takımı Rio Ave’ye penaltılarla elenen Beşiktaş, Avrupa’ya erken veda etti.

Avrupa Ligi’nde gruplara kalma mücadelesi veren Galatasaray ise, 2. Ön Eleme’de Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü’yü 3-1, Hırvat temsilcisi Hajduk Split’i 2-0 yenerek Play-Off turuna yükseldi. Ancak İskoçya’nın güçlü ekibi Rangers’a 2-1 yenilen sarı kırmızılılar da grup aşamasına kalamadan Avrupa defterini kapattı.

Bu sonuçlarla Türkiye futbolu da 39 yıl öncesine geri dönmüş oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, 1981-82 sezonundan sonra ilk kez Avrupa Kupalarında turnuva bölümüne (eski yıllarda 1.tur ve sonrası, yeni dönemde grup aşaması ve sonrası) geçemedi.

1981-82 sezonunda Türkiye’yi Avrupa Kupalarına Trabzonspor, Ankaragücü ve Adanaspor temsil etmişti. Sonraki yıllarda üç büyüklerden en az biri 1.tur ya da grup aşamasında yer almıştı.

BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR’UN İŞİ ZOR!

Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan Medipol Başakşehir sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Süper Lig’de geride kalan 3 haftada 3 yenilgi alan ve son sırada yer alan Başakşehir, Devler Ligi’nde güçlü rakiplerle eşleşti. H Grubu'na düşen temsilcimiz, Paris Saint Germain, Manchester United ve RB Leipzig ile aynı grupta yer aldı.

Avrupa Ligi’nde gruplara doğrudan katılacak olan Sivasspor’un rakipleri ise bugün çekilecek kurayla belli olacak. Sivasspor kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Başakşehir`in Şampiyonlar Ligi`ndeki rakipleri belli oldu. Başakşehir`in Şampiyonlar Ligi`ndeki rakipleri belli oldu

13. SIRA TEHLİKESİ

UEFA ülke puanı sıralamasında 13. sırada bulunan İskoçya, Rangers ile Avrupa Ligi'ne kalırken 12. sırada bulunan Türkiye, puan farkının kapanması tehlikesiyle karşı karşıya. Ukrayna’nın gerisinde kalarak 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan takım gönderme şansını kaybeden Türkiye, 12. sırayı da kaybederse Avrupa Ligi'ne de direkt takım gönderemeyecek.

Kaynak: Skor