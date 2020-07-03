Futbolda yabancı kavgası büyüyor!

03 Temmuz 2020 Cuma, 09:04

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, beIN Sports'a yaptığı açıklama ile yabancı kısıtlaması konusuna açıklık getirdi. TFF'nin sözleşmeli 12, sahada ise 8, 7, sonraki sene de 6 yabancı oyuncu bulundurmaya yönelik sunduğu fikrinin yalnızca bir öneri paketinden ibaret olduğunu dile getirdi.

KULÜPLER BİRLİĞİ’NDEN YABANCI SINIRLAMASI AÇIKLAMASI!

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, beIN Sports’a yaptığı açıklamalarda TFF’nin kulüpler ile yaptığı görüşmede ilk 11’de önümüzdeki sezon 8, daha sonraki sezonlar için 7 ve 6 yabancı sınırlaması getirmeyi planladığını söyledi.

Öte yandan Sepil, önümüzdeki sezon takımların kadrosunda en fazla 12 yabancı oyuncu bulundurmasına izin verilmek istendiğini kaydetti. Sepil, Süper Lig ekiplerinin özellikle İstanbul temsilcilerinin sayının 14’te kalması yönünde görüş bildirdiğini aktardı.