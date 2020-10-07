Futbolumuz transferde 2. lige düştü
Transfer sezonunun tamamlanmasının ardından tüm liglerin transferden kaynaklanan gelir ve gider tabloları ortaya çıktı.
Transfer sezonunun tamamlanmasının ardından tüm liglerin transferden kaynaklanan gelir ve gider tabloları ortaya çıktı. Buna göre transferde en çok para akışının yaşandığı İngiltere Premier Lig tablonun zirvesinde yer alırken Premier Lig’i sırasıyla İtalya Serie A, Fransa Lig 1, İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga ligleri takip etti. Süper Lig ise İngiltere ikinci ligi Championship, İtalya ikinci ligi Serie B ve İspanya ikinci ligi La liga 2’nin bile arkasında kalarak 13. Oldu.
Transfer sezonunun sonlanmasının ardından liglerin transfer bilançoları ortaya çıktı. Futbol dünyasındaki astronomik transferlerin pandemi dönemi nedeniyle durakladığı transfer dönemde kulüpler ayaklarını yorganlarına göre uzatmaya özen gösterdi. Öyle ki “Kralın takımı” Real Madrid 40 yıl aradan sonra bir transfer sezonunu boş geçirdi. Ancak Süper Lig’in düştüğü içler acısı durum “Bu kadar da olmaz” dedirtti. Türkiye Süper Lig’i transferdeki durgunluğuyla Avrupa’daki ikinci liglerin bile arkasına düştü. Türk lirasının giderek düşen değeri takımların Avrupa piyasasındaki hareketliliğini olumsuz etkiledi.
İşte diğer sezonlara nazaran durgun geçen transfer döneminin liglere göre bilançosu
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