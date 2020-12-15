Futbolun özgürlük kuralı 25 yaşında

15 Aralık 2020 Salı, 12:58

1995 yılında Jean Marc Bosman’ın başka bir takıma transfer olmasını engelleyen kurallara karşı açtığı davanın üzerinden 25 yıl geçti. Bosman’ın 25 yıl önce bugün açtığı dava kendisinin transferini kolaylaştırdığı gibi Avrupa futbolunun da gidişatını değiştirdi.

1990 yılında Belçika Ligi ekiplerinden RFC Liege forması giyen Jean Marc Bosman, sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından Fransa’ya Dunkerkuque’e transfer olmak istiyordu. Sözleşmesi bitmiş olmasına rağmen Liege, Dunkerkuque’den Bosman için bonservis bedeli istese de Belçika ekibi bunu kabul etmedi. Transferin gerçekleşmemesinden sonra maaşı düşürülen Bosman, Avrupa Adalet Divanı’na FIFA’nın futbolcuların transferine ilişkin düzenlediği kural olan 17. Maddeye atıfta bulunarak dava açtı. Uzun süren dava sürecinin sonunda Avrupa Adalet Divanı, 15 Aralık 1995’te aldığı kararla futbolcuların sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak başka takımlara transfer olmasında sorun olmayacağına hükmetti. Alınan karar tarihe Bosman Kuralı olarak geçti. Bu kuralın uygulanmaya başladığı döneme kadar İspanya ve Fransa’da kulüpler oyuncuların sözleşmeleri bitse dahi başka takımlara transfer olmasını engelleyebiliyorlardı. İngiltere’de ise 1981’de kurulan Transfer Mahkemeleri sayesinde anlaşmazlıklar çözülebiliyordu. Alınan kararla 1995 sonrasında birçok oyuncu bedelsiz olarak takım değiştirirken bu isimler arasında dünya yıldızı isimler de yer alıyordu.

Robert Lewandowski: Jurgen Klopp’un Borussia Dortmund’daki döneminde takımdaki en iyi oyunculardan birisi olan Polonyalı forvet 2014 yılında Dortmund’un ezeli rakibi Bayern Munih’e bedelsiz olarak transfer oldu. Bayern Munih ile 6 lig şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi kazanan Lewandowski geçtiğimiz yılın En İyi Oyuncusu ödülünü kazanmıştı.

Lionel Messi: Sözleşmesindeki 700 milyon euroluk serbest kalma maddesi sezon sonunda sona erecek Messi, gelecek yaz bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılabilir.

Geçtiğimiz yaz takımdan ayrılmak istemesine rağmen Barcelona’da kalan Messi, sezonu sonunda Katalan ekibiyle sözleşme yenilemez ve başka takıma transfer olursa, futbol tarihinde bonservissiz transfer olan en değerli oyuncu olacak.

Andrea Pirlo: Şimdilerde eski takımı Juventus’un başında olan Andrea Pirlo, bedelsiz olarak 2011 yazında efsane olduğu Milan’dan Juventus’a transfer olmuştu. Torino ekibine katıldıktan sonra 4 lig şampiyonluğu kazanan Pirlo, yine bedelsiz olarak 2018’de New York City’e transfer oldu. Juventus’un efsanevi isimlerinden Gianluigi Buffon’da 2018’de Paris Saint Germain’e bonservis bedeli olmadan gitmiş, ertesi sezon Juventus’a dönmüştü.

Zlatan Ibrahimovic: Son dönemin bonservis bedeli olmadan en çok takım değiştiren isimlerinden olan Ibrahimovic, 2012’de transfer olduğu Paris Saint Germain’den Manchester United’a transfer olmuştu. United ile Avrupa Ligi, lig kupası ve Community Shield kazanan İsveçli yıldız, 2018 yılında Los Angeles Galaxy’e, bu yılın başında ise Milan’a bonservissiz transfer olmuştu.





