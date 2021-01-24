Gaffar Okkan ölümünün 20. yılında anılıyor

24 Ocak 2021 Pazar, 03:12

Gaffar Okan, Diyarbakır Emniyet Müdürü iken uğradığı silahlı saldırı sonucu, 5 mesai arkadaşı ile birlikte 20 sene önce bugün şehit edildi. Diyarbakır'ın merkez Yenişehir İlçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde 24 Ocak 2001 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, ölümlerinin 20. Yılında anılıyor. Peki Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı olarak adlandırılan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan kimdir?

GAFFAR OKKAN KİMDİR?

Okkan, 1952’de Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. 30 Eylül 1970'te Polis Kolejinden, 29 Eylül 1973'te Polis Akademisinden mezun olup, İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atanandı. Çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 1983 yılında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı, 1985'te ise şube müdürlüğüne terfi etti.

1986 yılında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev alan Gaffar Okkan, burada 1992 yılında Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. 6 Aralık 1993'te 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edip, Kars Emniyet Müdürü olarak ataması yapılan Okkan, 18 Kasım 1997'de ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Bu sırada ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden de mezun oldu.

24 Ocak 2001 günü saat 17.40 sularında Valilik binasına doğru seyir halindeyken Sezai Karakoç Bulvarı'nda kurulan pusuda şehit olan Okkan, evli ve 2 çocuk babasıydı. Okkan ile polisler Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da saldırıda şehit düştü.