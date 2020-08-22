Galata Kulesi'nde gece yarısı hilti sesleri

Galata Kulesi'nde hilti ile duvar yıkımı yapılmasının ardından tepkiler sürerken yeni görüntüler ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2020 Cumartesi, 01:10
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Görüntülerde gece saatlerinde tarihi yapıdan yine hilti ile çalışma yapıldığı anlaşıldı.

Galata Kulesi'nde çalışmaların gece yarısı yapılması ise dikkat çekti.


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