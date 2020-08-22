Galata Kulesi'nde gece yarısı hilti sesleri
Galata Kulesi'nde hilti ile duvar yıkımı yapılmasının ardından tepkiler sürerken yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde gece saatlerinde tarihi yapıdan yine hilti ile çalışma yapıldığı anlaşıldı.
Galata Kulesi'nde çalışmaların gece yarısı yapılması ise dikkat çekti.
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