Galata Kulesi'nde neler oluyor? İBB suç duyurusunda bulunacak

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) elinden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Galata Kulesi'nin içinde yürütülen inşaat çalışması görüntüleri dikkat çekti.

"SUÇ NİTELİĞİNDE"

Görüntüleri Twitter hesabında paylaşan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, "İstanbul’un en önemli tarihi eserlerinden Galata Kulesi içerisinde yapılan akıl almaz uygulamaları acilen yetkili kurumların dikkatine sunuyorum. Suç niteliğinde uygulamaların derhal durdurulması ve tespiti için İBB Kültür Varlıkları Dairesi birimleri olay yerine nakledilmiştir" dedi.

İBB SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

İBB'den konuya ilişkin açıklama geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise görüntülerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağını kaydetti.

İBB'den yapılan açıklamada, restorasyonu yapan firmanın İBB’ye ait aydınlatma ekipmanlarını habersizce ve gelişigüzel şekilde söktüğü, işlevsiz kalan ekipmanların İBB tarafından demontajı yapılarak muhafaza altına alındığı belirtildi.

MÜLKİYET İBB’DE DEĞİL

Galata Kulesi’nin idaresinin 16 Mayıs’tan beri Kule-i Zemin Vakfı ve Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nde olduğunu açıklayan İBB Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü, kulenin dış cephe aydınlatma elemanları ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kule’nin dış cephe aydınlatma elemanları Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde; yerinde olduğu gibi bırakılmış, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınacak kararların beklenmesine karar verilmiş, bu süreçte aydınlatma bakım onarımları ekiplerimizce yapılmış, çeşitli farkındalık günü etkinliklerinde (27-28 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan bayrak renkleri ile 24 Haziran tarihinde Pektus hastaları farkındalık günü etkinliği için turuncu renkle aydınlatılmıştır) teknik çalışmalar Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yine ekiplerimizce gerçekleştirilmiştir.”

“KULE BİR BUÇUK AYDIR KARANLIK”

“Ancak Temmuz ayı başlarında Kule’de restorasyonu gerçekleştiren yüklenici firma tarafından Kule’nin aydınlatması için kullanılan enerji kesilmiştir ve Galata Kulesi yaklaşık bir buçuk aydır karanlıktır. Bu süreçte de Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ile görüşmelere devam edilerek restorasyon sırasında aydınlatma elemanlarının zarar görmesini önlemek üzere gerekli tedbirlerin alındığı ve aydınlatma elemanlarının sökülmeyeceği Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü tarafından ifade edilmiştir. Ancak 30 Temmuz.2020 tarihinde yerinde yapılan incelemelerde; Kule’nin restorasyonunu gerçekleştiren firma tarafından seyir terası katında bulunan İBB’ye ait olan aydınlatma elemanlarının habersizce sökülerek gelişigüzel bir şekilde alana bırakıldığı tespit edilmiş olup; sökülen malzemeler yüklenici firmadan tutanakla teslim alınmıştır. Ayrıca aydınlatma sisteminin uzaktan kontrolünü sağlayan ünitelerin de yerinde olmadığı tespit edilmiş olup; 4 kalem malzeme ilgili firma tarafından İBB’ye teslim edilememiştir. Bu sebeplerle 11 Ağustos 2020 tarihinde; alanda enerji olmadığından işlevsiz bir şekilde kalan aydınlatma elemanlarımızın zarar görmemesi ve kaybolmaması adına ekiplerimizce demontajı yapılarak muhafaza altına alınmıştır.”