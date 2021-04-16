Galatasaray Başkanı adayı Burak Elmas'tan "tehlike " uyarısı

16 Nisan 2021 Cuma, 07:49

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, sarı-kırmızılıların seçim gündemine yönelik açıklamalar yaptı. Mustafa Cengiz'in futbolculara yönelik sözlerini değerlendiren Elmas ayrıca Fatih Terim ile ilgili de konuştu.

Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Burak Elmas'ın açıklamaları camiada ses getirdi.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

Burak Elmas, Galatasaray'ın en zor döneminde opsiyon yarattıklarını ve son anda kurulan bir yönetim kurulu olmayacaklarını şu sözlerle ifade etti:

"1 seneye yakındır Galatasaray'ın bu durumunu çözmek için çalışmalara başladık. Paydaş olacak insanlarla görüştük. Bu bir iktidar mücadelesi değil. Potansiyel başkanlıkta adı geçen herkesi çözümün parçası olması için davet ettim. Seçimden 1-2 ay önce bir araya gelerek, bir iktidar mücadelesi şeklinde bu işin çözülemeyeceği konusunda hemfikirdik. 8-9 ay önce başlayan bir hazırlıkla birbirinden değerli Galatasaraylıları bir araya getirme fırsatını yakaladşım. İş hayatında başarılı olmuş, Galatasaray'a her şeyini verecek bir ekip bir araya geldi. Bu tür yetkin insanların taşın altına elini koyma arzusunu takdirle karşılıyorum. Galatasaray'ın belki de en zor dönemi. Bu mücadelenin parçası oldular. Eylül ayından bu yana toplantılar yapıyoruz. Çalışma grupları oluşturduk. Yaklaşık 82 kişi olduk. Bir beyin takımı... Galatasaray'ı tekrar Avrupa'nın zirvesine çıkarmak için kafa yoruyorlar. Bunları da yavaş yavaş paylaşıyoruz. Takdir Galatasaraylıların. Biz Galatasaray'ın zor döneminde bir opsiyon yaratmak istedik. Bunu da iyi bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum."

Seçimi kimin kazanacağı konusunda bir öngörüde bulunmayan Burak Elmas, en doğru kararın genel kurul tarafından verileceği görüşünde. Elmas, "Galatasaray üyelerine saygısızlık yapmak istemem. Üyelerin, en iyi projeleri sunan ekibi seçeceğini düşünüyoruz. Onların takdiridir. Her demokraside olduğu gibi Galatasaraylıların kararına saygı göstereceğiz. Ben Galatasaraylıların kararlarına güveniyorum. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum" dedi.

"TEK ADAM TARZIMIZ DEĞİL!"

Tek adamlı bir zihniyetin olmayacağı mesajını veren Elmas, "Ben ve arkadaşlarım bu seçimi, 1 kişinin iktidar mücadelesi olarak görmüyoruz. Galatasaray'ın geçmişte yaptığı hataları nasıl çözeriz diye çalıştık. Diğer başkan adayları da saygı duyulacak kişiler. Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu da seçim öncesi çalışıyor. Onlara da saygı duyuyorum. Geçmişte yapılan hataları yaparak buradan çıkılacağını düşünmüyorum. Oy için değil, Galatasaray'ın problemlerini çözmek için en yetkin kişileri ekibe dahil etmek istedim. Galatasaraylılar bunun farkına varacaktır. Galatasaray'ı bu dönemin içinden çıkaracak, Galatasaray ideallarine sahip çıkacak bir ekip bir araya getirdik. Kazandığımız takdirde zor bir mücadeleye gireceğimizin de farkındayız. Her bir birey yıprama riskini de göze alıyor. Hamasete kapılmadan çalışıyoruz. Vicdanımız zaten rahat. Kazanırsak daha da güzel olacak" diye konuştu.

Galatasaray Başkan Adayı, "Seçimi kimin kazanacağı anlaşılması önceden zor olan şeyler. Tabii ki çok pozitif geri dönüşler alıyoruz. Galatasaraylılar diğer adaylara da bakacaktır. Herkes kendi kriterlerine göre gösterecektir. Kazanacağına emin olanların yanılabileceğini daha önce gördük. Galatasaray için doğruları yapmaya devam edeceğiz. Sonuna kadar devam edeceğiz" diyerek sözlerine devam etti.

Burak Elmas, anlattıkları projelerinin başka adaylar tarafından tekrarlandığını ifade ederken, Kemerburgaz projesiyle ilgili fikrini açıkladı. Elmas şunları söyledi:

"Galatasaray'ın kronikleşmiş sorunları var. Halledilmemiş sorunları halletmek üzere yola çıktık. Bizim yapmak istediklerimiz ortada. Sayın Dursun Özbek zamanında Galatasaray'a kazandırılmış olan Kemerburgaz projesinin detaylarını açıkladık. Bu tür projeleri başarıyla yapmış arkadaşlarımız çalıştılar. Bu projenin kullanım alanları çok önemli. Basketbol, voleybol ve futbol takımlarının hazırlandığı bir tesis yapacağız. Proje 26 ay kadar sürecek. Projenin tüm detaylarını ilerleyen günlerde anlatacağız. Maalesef anlattığımız bazı projelerin bazılarını tekrar edenleri görüyoruz. O sebeple hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bizim her projemizin finansmanı, eylem planı hazır. Kemerburgaz'a gelir gelmez kazma vurarak inşaatı başlatmak istiyoruz. Florya için de çalışmalar var. Genel Kurul'da çıkacak karar önemli. Onların bilgisine ve kararlarına bu tür şeyleri soracağız. Patron Galatasaray üyeleridir. Onlara gereken saygıları göstereceğiz."

Burak Elmas, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim iel ilgili fikrini de açıkladı. Elmas, UEFA Kupası döneminde yönetici olduğunu ve önceki başarıları tekrarlayabileceklerini söyledi. Elmas, "Fatih Hoca çok iyi bir Galatasaraylıdır. Geçmişi ve tecrübesi vardır. Kendisini çok severim. Bilgi birikimi yüksektir. Galatasaray'da o yetkinliğinin sahneye çıkması için onlara doğru desteği vermek gerek. Problemi beraber tespit ederek, bulunan çözüme beraber eğilmek gerek. İyi bir yönetimin teknik ekibiyle, oyuncusuyla nasıl bir arada çalışması gerektiği konusundaki uygulamaları UEFA Kupası döneminde çok iyi gördüm ve yaşadım. Bu bir ekip çalışmasıdır. Herkes rolünü iyi oynarsa başarıya ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Yapabiliriz. Çünkü daha önce de yaptık" açıklamasında bulundu.

"FARUK SÜREN İLE BAMBAŞKA BİR İLİŞKİM VAR AMA ADAY OLAN BENİM"

Faruk Süren'in damadı olması sebebiyle nasıl tepkiler aldığı sorusuna da Burak Elmas samimi bir yanıt verdi. Elmas, "Sayın Faruk Süren ile bambaşka bir ilişkim var. Galatasaray'da başkanlığımı yaptı. Galatasaray için değerli bir başkandı. O genç yaşta görevlendirmesi ve bana inanması çok önemliydi. Çok büyük faydaları oldu. Bunu unutmam mümkün değil. Ali Dürüst de aynı şekilde. Ama neticede şu an aday olan benim. Ben kendi uygun gördüğüm arkadaşlarımla beraber yola çıktım. Bu yolda ilerlemeye devam edeceğim. Sadece Faruk Süren değil, geçmişte görev yapmış tüm başkanların duygu ve fikirlerine çok önem veriyorum. Bu tecrübeyi, dışarıda bırakmaktan ziyade fikirlerden faydalanmasını yararlı buluyorum. Eski başkan, ikinci başkan ve divan üyelerinden oluşan bir İstişare Kurulu oluşturmak fikrimiz var. Üyelere, gelen tüm fikirleri bildireceğiz. Arzu ettiğimiz hedefe beraber götüreceğiz. Tüm Galatasaraylılar buna dahildir" dedi.

Öte yandan Burak Elmas, Fatih Terim'in başkanlığa aday olacağı yönündeki yorumların hatırlatılması üzerine, "Fatih Terim Galatasay'ı iyi bilen bir Galatasaraylıdır. Başkan olma hakkı vardır. Bu Fatih Terim'in kendi takdiridir. Her üyenin gönlünde bu tür iyi bir Galatasaraylının başkan olması yatar. Fatih Terim'in başkan adayı olmasını arzu eden üyeler olabilir. Galatasaray üyeleri en doğru seçimi yapacaktır" diye konuştu.

Futbol takımlarının bütçelerinin önemli olduğunu ancak; bütçenin her şey demek olmadığını örneklerle anlatan Elmas, "Avrupa'da Ajax, Atalanta gibi Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar var. Şimdi artık Bankalar Birliği'nin getirdiği bir mecburiyet var. Doğru uygulamalar ve sistemlerle kulüpler ancak başarılı olabilirler. Daha iyi yönetme kabiliyeti olan yönetimler başarılı olacak. Planlarımızı biz de buna göre yapıyoruz. Galatasaray'ın sistemi kişilerin öne çıktığı bir sistem olmamalı" dedi.

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASININ ŞARTLARI PAYLAŞILMALIYDI"

Galatasaray, 2+7 yıllık anlaşmayı imzalamıştı. Galatasaray Başkan Adayı Elmas, bu konudaki görüşünü de şu sözlerle ifade etti:

"Bankalar Birliği'nin sorumluluklarını ancak araştırarak bulabiliyoruz. Galatasaray tarihinin en büyük borç yapılandırma anlaşması üyelerin verdiği oylarla imzalanmış olsaydı. Bugün bütün yaptığınız maliyetlerin yüzde 50'si kadar harcama yapabileceksiniz. Bunun için de iyi bir planlama yapmak lazım. 2 yılı çok iyi yönetip, hiç hata yapmadan iyi bir yönetim modeli oluşturmak lazım. Şartların bir kısmını bilmiyoruz. Bu tür şeylerin Galatasaraylılar tarafından çok iyi bilinerek imzalanması lazımdı. Göreve gelirsek, anlaşmayı inceleyeceğiz ve üyelerimizle paylaşacağız. Galatasaray üyeleri bunu bilme hakkına sahiptir. Bankalar Birliği anlaşması başka bir yönetim modelini mecbur kılıyor. Biz de hazırız."

Bankalar Birliği anlaşmasının sonraki yönetimlerin modelini de etkileyeceğini ifade eden Elmas, göreve gelmeleri halinde Tüzük Tadil Kongresi yapmayı da planladıklarını belirtti.

Elmas, "9 senelik bir anlaşmadan söz ediyoruz. 3 senede bir seçim olduğu için diğer yönetimleri de bağlamaktadır. Mevcut yönetim, bu konuyu üyelere açmadı. Biz eğer göreve gelirsek, tüzüğümüz eksiksiz ve tam olarak uygulanacak. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Çok şeffaf, üyelerimizle tüm bilgileri paylaştığımız bir dönem olacak. Galatasaray, son anda kurulmuş yönetimlerle, bütün Galatasaraylıları bu modelin bir parçası yapmadan çıkamayız. Göreve gelirsek ilk 3 ayda acil bir Tüzük Tadil Kongresi yapmayı arzu ediyoruz. Pandemi müsaade ederse tabi ki. Bu konuda Galatasaray'ın öncelikli olarak değişmesi gereken maddeleri çıkardık. Üyelerin onayına sunacağız. Yönetim Kurulu tüzüğü genel kurula getirir. Genel Kurul karar verir" ifadelerini kullandı.

Burak Elmas, başkan seçilmeleri halinde bazı şeylerin artık yazılı olacağını söyledi. Elmas, "Galatasaray'da yazılı olmayan bazı kurallar yazılı hale gelecek. Galatasaray büyüdükçe bu yazılı olmayan kuralları herkes benimsememiş görünüyor. Başkan adayı, tüzüğün bütün maddelerine uyacağı konusunda imza atmalı" dedi.

Sarı-kırmızılılarda yeni dönemde başkan olma hayalini kuran Elmas, bütçe yönetimi konusunda, "Zor dönemde bütçeleri doğru şekilde yapmak lazım. Bütün Galatasaray ve ortaklıklarının bütçelerini aynı şekilde yapmak gerekiyor" mesajını da verdi.

DENETLEME KURULU KONUSUNDA MESAJ

Galatasaray Başkan Adayı, Denetleme Kurulu'nun da mutlaka görevini eksiksiz yapması gerektiğini belirtti. Elmas, "Galatasaray'ın denetleme kurulları yönetimle birlikte seçiliyor. Bağımsız seçilmesi gerekir. Denetleme Kurulu Galatasaray üyeleri için önemlidir. Yönetimi denetlemekle mükelleftirler. Ama Denetleme Kurulu görevini yerine yapmak yerine, yönetimlerin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

CENGİZ'İN DONK İLE İLGİLİ SÖYLEDİĞİ İDDİA EDİLEN CÜMLELER

Basında çıkan, 'Donk'un seks partilerinden bıktık' şeklindeki haberle ilgili değerlendirme yapan Elmas, "Ben bir Galatasaray Başkanı'nın böyle bir konuşma yaptığına inanmak bile istemiyorum. Galatasaray Başkanı'na yakışmayacak söylemlerdir. Eğer yalan bir haberse gazete ve gazeteciye yaptırım uygulanabilir. Aksi halde çok üzücü. Ama siz Belhanda'yı medya önünde aleyhinize konuştu diye sözleşmesini feshediyorken aynı şeyi yapıyorsanız sorun var demektir" diye konuştu.

"KİMİ KİME ŞİKAYET EDİYORSUNUZ DERLER"

Burak Elmas sözlerine, "Galatasaray takımları her sene başarılı olmayabilir. Galatasaray, Galatasaraylıların takımıdır. İnsani ve ahlaki olmayan şekilde kimseyi eleştirmeyiz. Kimi, kime şikayet ediyorsunuz, sorumluluk sizdedir derler" diyerek devam etti.