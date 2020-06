Galatasaray Başkanı Cengiz'den flaş hakem açıklaması

30 Haziran 2020 Salı, 17:50

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Hastalığına rağmen kulüpteki işlerle ilgilendiğini belirten Cengiz, hakem kararlarına tepki verilmemesi konusundaki eleştirilere yanıt verdi. Cengiz, "Biz gerekeni yapıyoruz. İlla demeçle, deklarasyonla değil. Taraftarımız emin olsun gereken anında yapılıyor. Reaksiyon anında veriliyor" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu üyeleri ile yaptığı toplantı öncesinde GS TV mikrofonlarına özel açıklamalar yaptı. Gündeme dair önemli ifadeler kullanan Cengiz, sarı kırmızılı yönetime yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

İşte Cengiz’in açıklamalarından satır başları;

“Bugün özellikle kulübe geldim, ileri ki günlerde daha çok geleceğim. Tedavi bir süreç alıyor. Hiçbir an, hiçbir saat yönetimden kopmadım. Bütün rahatsızlığım süresince, operasyonlar dahil, iki üç ağır operasyon geçirdim. Onda bile ayıldığım andan itibaren Galatasaray ile birlikteydim. Biz bir namus yükü aldık, çocukluk aşkımızın yükünü aldık. Emanet aldık, emanet kadar dünyada değerli bir şey yoktur. Galatasaray bizim namusumuzdur. Bu mücadeleyi her şartta yürütürüz.”

“TARAFTARIMIZ UMUDUNU YİTİRMESİN”

“Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarım her an benimle irtibattaydı. Galatasaray yürüyen dev bir mekanizma. O mekanizma duramaz. Her gün onlarca konuyu istişare etmemiz gerek. Yönetim Kurulumuz tek tek hepsi geldi. Galatasaray asla durmaz, devamlı yürür. Galatasaray’ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır, iddia vardır. Bu süreci de kolaylıkla atlatacağımıza inanıyoruz. Taraftarımız umudu yitirmesin. Mücadele bitmez. İyi ki varlar, onların dualarıyla devam ediyoruz. Bu sonsuza dek sürecek.”

“Son günlerde yardımcılarıma, ikinci başkana haksız saldırılar görüyorum. Kenetlenmemiz gereken bir noktada yok hakeme bir şey demediler, Ali’ye Veli’ye bir şey demediler lafları ediliyor. Biz gerekeni yapıyoruz. İlla demeçle, deklarasyonla değil. Taraftarımız emin olsun gereken anında yapılıyor. Reaksiyon anında veriliyor.”

“HİÇBİR AJANDAMIZ YOK”

“Bizim bunu sürekli sergilememiz, yapılan çalışmanın marjinal değerini de düşürür. Taraftarımız bunu unutmasın. Algı operasyonlarına, muhalif kanatların yıpratma çabalarına haksız iştiraklar yapmasın. Muhalif olanlar haklı eleştiri yaptığında onu düzeltmeye çalışırız. Biz yönetim olarak buraya iyi niyetle geldik. Hiçbir ajandamız yok. Özellikle camiadan ve taraftarımızdan bunu istirham ediyorum.”