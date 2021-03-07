Galatasaray Belhanda'yı kaybetti!

07 Mart 2021 Pazar, 21:16

Galatasaray Sivasspor'a quan kaptırırken bir oyuncusu daha kaybetti.

58’inci dakikada sarı kart gören Balhanda cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu ligin 30’uncu haftasında oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

