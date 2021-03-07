Galatasaray Belhanda'yı kaybetti!
Yıldız oyuncu ligin 30’uncu haftasında oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek
Galatasaray Sivasspor'a quan kaptırırken bir oyuncusu daha kaybetti.
58’inci dakikada sarı kart gören Balhanda cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu ligin 30’uncu haftasında oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Sosyal medyada takip krizi: Selçuk istifa mı etti?
- Hazal Kaya'dan Bakan Koca'ya tepki
- Mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford'ta okutuyor
- Ünlü oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı
- İmamoğlu ve Yavaş arasında 'trend' değişimi
- Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
- AKP'li Kadak'a tepki yağdı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması
- Eski eşine şiddet uygulayan zanlı hakkında yeni karar
- Psikoloji bilimine göre aşık olduğunuzun 9 kanıtı