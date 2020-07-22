Galatasaray bu kez elini çabuk tuttu

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:52

Süper Lig’de yeni yabancı kuralı kararının ardından kulüpler transfer politikalarını şekillendirmeye başladı. En az 3 yerli oyuncuyu ilk 11’de oynatma zorunluluğu getiren kurala göre transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, bir yandan da genç ve potansiyeli olan oyuncuları transfer ederek geleceğe yatırım yapmak istiyor.

Sezon devam ederken Sivasspor’un yıldız ismi Mert Hakan Yandaş ile anlaşan Galatasaray yönetimi, pandemi sürecinin getirdiği ekonomik koşullar nedeniyle Mert Hakan’ın sözleşmesinde revizyona gitmek istemiş, Mert Hakan ise bu talebi kabul etmemişti. Bunun üzerine devreye giren Fenerbahçe yönetimi Mert Hakan ile anlaşarak yıldız ismi kadrosuna kattı.

Mert Hakan’ı ezeli rakibine kaptıran Galatasaray’ın, Fenerbahçe’nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen Erzincanspor’un başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile söz kestiği öğrenildi. Kocaeli doğumlu olan 21 yaşındaki futbolcunun asıl mevkisi sol kanat iken, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Aktürkoğlu, dün akşam Artvin Hopaspor ile oynanan play-off yarı final maçında hat-trick yaparak takımının finale çıkmasında büyük rol oynadı. Aktürkoğlu’nun dün akşamki performansı Galatasaraylı futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkan genç oyuncu, 20 gol 1 asistlik performans gösterdi.