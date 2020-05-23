Galatasaray Divanı GSTV'den yayınlanamadı!

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:55

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, pandemi nedeniyle mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısını telekonferans aracılığı ile gerçekleştirdi.

Divan Kurulu toplantısının GSTV'den yayınlanması beklendi. Ne var ki, Galatasaray Kulübü, Divan Kurulu'na, yayının teknik sorunlar nedeniyle gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Divan toplantısı da Zoom sistemi ile yapılabildi.

Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu,"Korona pandemisi nedeniyle nisan ayı divan toplantımızı sanal ortamda yapıyoruz. Tüm dünyayı sarsan bu olağanüstü durumun getirdiği yeni şartlara uyum sağlamak amacı ve sosyal mesafe sınırlaması nedeniyle bu yolu seçtik" dedi.

Başkan Hamamcıoğlu, divanın GSTV'den teknik nedenler yüzünden yayınlanamayacağı haberinin kendilerine gece geç saatlerde bildirildiğini duyurdu.

Konu sosyal medyada gündem yarattı.

Söz alan üyeler koronavirüs salgınının altyapıya olan ihtiyacı ortaya koyduğunu söylediler.