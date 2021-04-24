Galatasaray Divanı'ndan tribün liderine öfke!
Galatasaray'ın Nisan ayı Divan Kurulu toplantısında amatör şubelere ilgisizlik ve yönetimin Terim'e yönelik eleştirilere karşı tavır eleştirildi.
Galatasaray'ın Nisan ayı Divan Kurulu toplantısı, pandemi nedeniye sanal ortamda gerçekleşti.
Yeniden aday olmayacağını açıklayan ve kulüp başkanlığı için adaylık açıklamasında bulunan Eşref Hamamcıoğlu'nun konuşmasıyla açılan toplantıya Aykutalp Derkan başkanlık yaptı. Gündemdeki konular gündeme geldi.
2018-2021 faaliyet raporu slayt destekli biçiminde üyelere okundu.
Divan kurulu üyeleri, kulüp yönetim kurulu ve başkan Mustafa Cengiz'i eleştirirken, amatör şubeler de gündemdeydi..
Mehmet Bilen, "Amatör şubeler için çözüm üretilmiyor. Havuz için çözüm üretilmiyor, bu konu Mustafa Cengiz yönetiminden öncesine de dayanıyor" dedi.
Üyelerden Serol Acarkan, Ultraslanr tribün liderinin teknik direktör Fatih Terim ve yönetime ilişkin açıklamasını eleştirdi. Acarkan, "Yönetim kurulu bir tribün liderinin teknik direktörümüzle ilgili söylediklerine cevap bile verememiştir. Düşmanlara karşı dik duracak bir yönetim biçimi şart" dedi.
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