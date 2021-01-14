Galatasaray, Ekrem Memnun'u resmen açıkladı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine sezon sonuna kadar Ekrem Memnun getirildi.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine sezon sonuna kadar Ekrem Memnun getirildi.
Sarı kırmızılı kulüpte Ömer Uğurata'dan boşalan başantrenörlük görevine gelen isim belli oldu. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'yla 2013-2014 sezonunda EuroLeague kupasına uzanan deneyimli başantrenör Ekrem Memnun, sezon sonuna kadar erkek basketbol takımını çalıştıracak.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızda başantrenörlük görevine Ekrem Memnun getirildi. Sayın Ekrem Memnun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Tarihi başarılara imza attığı Galatasaray’a geri dönen Ekrem Memnun’a tekrar kulübümüze hoş geldin diyor ve kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 16 maçta yalnızca 5 galibiyet alarak kendisine 12'nci sırada yer bulmuştu.
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