Galatasaray'dan zirve yürüyüşü

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Taylan), Gedson Fernandes (Belhanda), Emre Kılınç, Arda Turan (Kerem), Onyekuru, Mustafa Muhammed (Falcao)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Schwechlen, Da Costa, Teikeu, Butko, Cenk Ahmet Alkılıç, Omolo, Rahman Buğra Çağıran, Chahechouhe, Osman Çelik (Emrah), Gomes (El Kebir)

Goller: Dk. 38 ve 45 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 23 Etebo, Mustafa, Kaylan (Galatasaray)

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenip liderliğini sürdürdü.

15. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında uzaklaştırılamayan top penaltı noktasının solundaki Onyekuru'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağın kaleye gitmesini önledi.

18. dakikada sağdan atağa katılan Schwechlen'in yerden çevirdiği topa ceza sahası yayı içinde Gomes gelişine vurdu. Yerden giden meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

24. dakikada Da Costa'nın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada Galatasaray öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde top ters kanattaki Emre Kılınç'a geldi. Ceza sahasına girip son çizgiye inen Emre'nin ortasında altıpas içinde Onyekuru meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Göktuğ'dan dönen top, altıpas gerisindeki Mustafa Muhammed'de kaldı. Mısırlı santrforun düzgün ve sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

40. dakikada konuk takım ceza alanı içinde savunmanın uzaklaştıramadığı top, penaltı noktası civarındaki Arda Turan'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

45. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Luyindama'nın ceza sahasına uzun pasına hareketlenen Mustafa Muhammed, sağ çaprazda çok sert bir vuruş yaptı. Üst direğe çarpan top, ağlarla buluştu: 2-0. POzisyona Erzurumlular ofsayt diye itiraz etti.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. yarıda Galatasaray kontrolü elinde tutmaya çalıştı. Erzurum ise 3 net fırsat buldu.

65. dakikada Emre topu ağlara yolladı, ancak VAR incelemesi ile pozisyon öncesi Onyekuru'nun topa elle müdahele ettiği belirlendi.

80. dakikada Atif vurdu top dışarı çıktı.

90. dakikada El Kebir net fırsatı değerlendiremedi.

90 artı 5'te Kerem vurdu kaleci engel oldu.