Galatasaray, Falcao için çözüm arıyor

Galatasaray, yüksek maaşı bulunan Falcao'ya tazminat ödeyip sözleşme fesihi yolunu seçecek!

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2021 Perşembe, 07:47
Galatasaray, Falcao için çözüm arıyor
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Morutan ile beraber 9'uncu transferini imza atan Galatasaray'da satış gündemi hızlandı. Gönderilmek istenen KOlombiyalı golcü Falcao için son çare ise karşılıklı anlaşma ile fesih! Takım aranan Falcao'ya teklif gelmemesi ise sıkıntı yarattmıştı. Bunun üzerine Galatasaraylı yetkililerle, Falcao arasında fesih görüşmeleri başladı. Sarı-kırmızılılar iki tarafın da mutlu olacağı bir anlaşmayla bu defteri kısa sürede kapatmayı hedefliyor.


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