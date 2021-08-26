Galatasaray, Falcao için çözüm arıyor

26 Ağustos 2021 Perşembe, 07:47

Morutan ile beraber 9'uncu transferini imza atan Galatasaray'da satış gündemi hızlandı. Gönderilmek istenen KOlombiyalı golcü Falcao için son çare ise karşılıklı anlaşma ile fesih! Takım aranan Falcao'ya teklif gelmemesi ise sıkıntı yarattmıştı. Bunun üzerine Galatasaraylı yetkililerle, Falcao arasında fesih görüşmeleri başladı. Sarı-kırmızılılar iki tarafın da mutlu olacağı bir anlaşmayla bu defteri kısa sürede kapatmayı hedefliyor.