Galatasaray Gloria Cup'ta farklı kazandı ikinci oldu

06 Eylül 2020 Pazar, 18:30

Bahçeşehir: 82 Galatasaray: 91

Salon: Gloria Sports Arena (Belek)

Hakemler: Sinan İşgüder, Mehmet Karabilecen, Can Mavisu



Galatasaray Doğa Sigorta: Hamilton , Alperen Baytok, Hunter 17, Macon 21, Barış Ermiş 11, Yiğit Arslan 3, Eray Aydoğan 3, Motum 15, Berke Atar 8, Ayberk Olmaz 6, Enes Alaybeyoğlu, Saadettin Donat 7.



Bahçeşehir Koleji: Jones 6, Ali Yüceoral, İsmet Akpınar 19, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel 1, Green 14, Mükremin Deniz Kılıçlı 10, Burak Can Yıldızlı 2, Thomas Akyazılı 1, Owens 9, James 10, Erkan Yılmaz 10.

1. Periyot: 26-22



Devre: 47-49



3. Periyot: 59-71







Sezon öncesi en ciddi hazırlık etkinliği olan Geneleksel Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Bahçeşehir Koleji'ni 91-82 yendi.

Macon ve Motum'un yıldızlaştığı maçta, bu skorla turnuvada ikinciliği elde etti.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın son maçında Anadolu Efes ile Dinipro karşılaşacak.



İlk ayağı bugün sona erecek turnuvanın 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

Maç öncesi Efes ilk sırayı garantilemiş durumda.