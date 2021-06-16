EURO 2020| Hollanda - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Haziran 2021 Çarşamba, 22:45

EURO 2020 C Grubu'nda bugün Hollanda ile Avusturya, Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.

Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "Portakallar", Avusturya ile oynadığı son 6 müsabakayı da kazanmayı bildi. Şampiyona'nın ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup eden Avusturya ise, şanssızlığını kırmak için sahaya çıkacak.

Hollanda - Avusturya maçı, 17 Haziran Perşembe günü saat 22.00'da TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak. Müsabakada Orel Grinfeld düdük çalacak.

HOLLANDA - AVUSTURYA MUHTEMEL 11'LER:

Hollanda: Stekelenburg, De Vrij, Dumfries, Van Aanholt, Blind, Timber, De Jong, De Roon, Wijnaldum, Weghorst, Depay

Avusturya: Daniel Bachmann, Hinteregger, Alaba, Dragovic, Ulmer, Sabitzer, Lainer, Schiager, Laimer, Baumgartner, Kalajdzic