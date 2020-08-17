Galatasaray Omar'ı açıklıyor!
Galatasaray daha önce anlaşmaya vardığı Olympiakos sağ beki Omar'ın transferini isim vermeden sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Galatasaray daha önce anlaşmaya vardığı Olympiakos sağ beki Omar'ın transferini isim vermeden sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Kulübün resmi sitesinde imza atan bir el gözüküyor. Kulübe yakın kaynaklar bu futbolcunun Omar olduğunu belirttiler.
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