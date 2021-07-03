Galatasaray, sezon hazırlıklarını sürdürdü, Terim defansı uyardı
Teknik direktör Fatih Terim maç sırasındna oyunu durdurarak savunma oyuncularını teker teker uyardı.
Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı çift antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim maç sırasındna oyunu durdurarak savunma oyuncularını teker teker uyardı.
İdmanda 12’şer dakikalık iki ayrı bölümde 11’e 11 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı. Günün ikinci antrenmanında ise kuvvet çalışması yapıldı. Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.
Video Haberler
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
- Kumburgaz'da yangın paniği!
- Böyle vicdansızlık görülmedi! O anlar kamerada
- Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi
- Sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı
- Görünmez kaza kamerada! Bebek arabası ile üstünden geçti
- Habertürk sunucusundan İstanbul Sözleşmesi çıkışı
- İki grubun yumruklu kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu itiraz etmişti, Soylu geri adım attı!
- 'Şampanya'lı fotoğrafları böyle çözdüler!
- Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK'te
- Erdoğan'ın yakını Birinci hakkında yeni gelişme
- İkinci el araç fiyatlarında son durum
- Boeing 737 kargo uçağında motor arızası
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- Peker'den Soylu'ya 'dünyanın en kötü adamıyım' yanıtı
- 'Sedat Peker' operasyonunda yeni gelişme
- Akşener'den 'Sedat Peker' açıklaması