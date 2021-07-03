Galatasaray, sezon hazırlıklarını sürdürdü, Terim defansı uyardı

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 08:00

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı çift antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim maç sırasındna oyunu durdurarak savunma oyuncularını teker teker uyardı.

İdmanda 12’şer dakikalık iki ayrı bölümde 11’e 11 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı. Günün ikinci antrenmanında ise kuvvet çalışması yapıldı. Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı.