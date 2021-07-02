Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı yapacak

Sezonu PSV maçı ile açacak Galatasaray Yunan ekibi Olympiakos ile hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 21:56
Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı yapacak
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Kulübün açıklamasına göre, 10 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, 13 Temmuz Salı günü ise deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak.


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