Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı yapacak
Sezonu PSV maçı ile açacak Galatasaray Yunan ekibi Olympiakos ile hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.
Kulübün açıklamasına göre, 10 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, 13 Temmuz Salı günü ise deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak.
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