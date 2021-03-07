Galatasaray Sivasspor karşı karşıya

Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2021 Pazar, 18:31
Galatasaray Sivasspor karşı karşıya
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Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Belhanda, Babel, Onyekuru, Falcao.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Ziya, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare.


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