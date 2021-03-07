Galatasaray Sivasspor karşı karşıya
Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.
Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Belhanda, Babel, Onyekuru, Falcao.
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Camara, Uğur, Ziya, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare.
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