Galatasaray yeni kalecisini duyurdu

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 17:43

Sarı kırmızılı ekip, 2019-20 sezonunu Kasımpaşa'da geçiren Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir."

33 yaşındaki file bekçisi kariyeri boyunca Gölcükspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Akhisarspor ve Kasımpaşa'da forma giydi.