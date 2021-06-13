Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran'da başlayacağını duyurdu
Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına yarın yapılacak ilk idmanla başlayacaklarını açıkladı. Takımın başında Selçuk İnan'ın olması bekleniyor.
Galatasaray, 2021-2022 sezonu öncesinde ilk çalışmalarına 14 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacaklarını açıkladı.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu öncesindeki ilk çalışmasını 14 Haziran 2021 Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek.
Yeni sezonun ilk çalışması için yarın bir araya gelecek olan takımımızda bir grup saat 08.30’da sponsor hastanemiz Liv Hospital’ın Vadi İstanbul’daki şubesinde sağlık kontrolünden geçecek.
Diğer grubun katılacağı antrenman ise saat 10.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayacak.
Oyuncularımızdan Abdussamed Karnuçu, Bartuğ Elmaz, Berk Balaban, Emin Bayram, Eren Aydın, Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Sarper Çağlar ve Süleyman Luş’un katılacağı sağlık kontrolü için Liv Hospital Vadistanbul’un girişinde medya mensuplarına özel bir yer ayrılacak.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki günün ikinci antrenmanı saat 17.00’de gerçekleştirilecek."
Futbol takımımızın hazırlık çalışmaları hakkında bilgilendirme— Galatasaray SK ???? (@GalatasaraySK) June 13, 2021
Detaylar için https://t.co/6uBavMv8mZ pic.twitter.com/kSdHPVDzv6
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