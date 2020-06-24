Galatasaray'da Başakşehir hazırlıkları
Süper Lig’in 29’uncu haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.
Süper Lig’in 29’uncu haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman; kuvvet çalışmalarıyla başlayıp, sınırlı alanda pas çalışmalarıyla devam etti. Dayanıklılığa yönelik dar alan oyunlarıyla süren idmanda futbolcular, ardından çift kale oyunu oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın sabah saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
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