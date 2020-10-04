Galatasaray'da Belhanda krizi!

04 Ekim 2020 Pazar, 10:20

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in “Satış yaparken de başarılı olmalıyız” çıkışıyla gönderme yaptığı, Galatasaray yönetimi, Younes Belhanda'yı elden çıkarmaya çalışıyor. Masadaki kulüp ise Nice, yaşananlar hayli ilginç…

Alacaklarına karşılık serbest kalabileceği iletilen Faslı futbolcu, bunu kabul etmiyor. Belhanda, birikmiş ödemenin yapılmasını istiyor. Galatasaray da bu rakamı, yani yaklaşık 2.5 milyon Avro'yu bonservis olarak Nice'ten talep ediyor. Fransız ekibi ise bonservis bedeli ödemeye yanaşmıyor.

Galatasaray-Belhanda-Nice üçgeninde henüz bir anlaşma yok. Ancak transferin son saatlerine kadar pazarlıkların süreceği belirtiliyor. Galatasaray, Belhanda'nın maaşından kurtulup orta sahaya bir transfer daha yapmanın peşinde…

Kaynak: Skor