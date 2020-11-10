Galatasaray'da bir aday daha: Metin Öztürk
Adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, tüzük değişikliği sinyali verdi.
Galatasaray Divan Kurulu üyesi Metin Öztürk, Galatasaray'da 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılacak başkanlık yarışına, "Daha güçlü Galatasaray" sloganıyla aday oldu. Seçim kararı sonrası Burak Elmas adaylığını duyuran ilk isim olmuştu.
Adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Öztürk, projeleri hakkında şunları söyledi;
"Galatasaray'daki yaşanan kaosu bitirmek için tüzük değişikliği şart. Yönetim süresinin 2 yıldan 3 yıla uzatılması bize uymadı. Dinamiklerimiz 3 yıllık süreci kaldırmıyor."
"Amatör şubelerde zarar ön planda. Bu branşların kurtuluşu yetiştirici misyondan geçiyor. Yerli sporcu ve yerli antrenörler kulübümüzün geleceği adına yararına olacaktır."
"Ülkemizin en önemli markası durumunda olan Galatasaray'ın değeri daha da arttırılmalı. Sponsorluk ve gelir ancak bu şekilde artar."
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