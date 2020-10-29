Galatasaray'da bir oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Galatasaray, bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."
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