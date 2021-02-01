Galatasaray'da çifte imza!

01 Şubat 2021 Pazartesi, 20:05

Galatasaray Kulübü, Mısır temsilcisi Zamalek'ten 1,5 sezonluğuna kiralanan 23 yaşındaki santrfor Mustafa Muhammed ve Newcastle'dan alınan Yedlin'le sözleşme imzaladı.Galatasaray Kulübü, Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin'i kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, Mustafa Muhamed'i 1,5 yıllığına kiralamak için oyuncunun kulübü Zamalek'e 2 milyon Dolar kiralama ücreti ödeyecek. Galatasaray ayrıca 1 Temmuz 2022'ye kadar Zamalek Kulübü'ne 4 milyon Dolar ödemesi halinde oyuncuyu satın alabilecek. Sarı kırmızılı kulüp, Mısırlı oyuncuya bu sezon için 400 bin Dolar, gelecek sezon için ise 725 bin Dolar sabit transfer ücreti ödeyecek.

Galatasaray, Mustafa Muhamed'in ardından DeAndre Yedlin'i de KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı kulüp, Yedlin transferi için oyuncunun kulübü Newcastle United'a ücret ödemeyecek. Bedelsiz olarak kadroya katılan oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanırken, ABD'li yıldıza bu sezon için 350 bin Euro, 2021-2022 sezonu için 1 milyon 150 bin Avro, 2022-2023 sezonu için ise 1 milyon 100 bin Avro sabit transfer ücreti ödeyecek.