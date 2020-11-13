Galatasaray'da Covid olan isim açıklandı

13 Kasım 2020 Cuma, 14:13

Galatasaray'ın ülkesinin milli takımıyla kampta olan bir futbolcusunun Covid 19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından o isim belli oldu.

Norveç federasyonu Galatasaray'ın Fas asıllı sağ beki Omar Elabdellaoui'nin testisinin pozitif olduğunu duyurdu ve tedavi sürecinin başladığını bildirdi.

Norveç İsrail maçı da ertelenmişti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır" denildi.



