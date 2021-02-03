Galatasaray'da derbi öncesi Falcao sevinci
Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. İspanya'daki tedavisini tamamlayan Radamel Falcao, antrenmanda yer aldı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Süper Lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Ana bölümde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir, kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
RADAMEL FALCAO TAKIMLA ÇALIŞTI
Radamel Falcao, antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra son bölümde kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde bir çalışma gerçekleştirdi.
Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladı.
Yeni transferlerden Gedson Fernandes ise karantina süreci devam ettiği için çalışmada yer almadı.
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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