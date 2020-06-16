Galatasaray'da Işıl Alben ayrılığının yarattığı deprem!

16 Haziran 2020 Salı, 21:33

Galatasaray camiasında dün önemli bir ayrılık yaşandı.

Kariyerinde sayısız kupa Avrupa ve lig zaferi bulunan Kadın Basketbol Takımı'nın simgesi ve kaptanı Işıl Alben, yönetimin her dediği şarta evet dediği bir anlamda camiadan koparıldı.

Gazeteci-spor yazarı ve aynı zamanda Galatasaray Kulübü Genel Kurul üyesi Serdar Dinçbaylı, Işıl ayrılığının perde arkasını yazdı.

İşte o yazı:

"Galatasaraylılar henüz Muslera’nın şokunu atlatamamışken kadın basketbol takımının kaptanı Işıl Alben’in kulüpten koparılmasıyla darmadağın oldular.

Işıl sıradan bir oyuncu değil. Örnek sporculuğuyla, sözleriyle, hareketleriyle, Galatasaraylılığıyla camianın simge isimlerinden biri. Dayısı sayesinde Galatasaraylı olduğu ilk günden bu yana kalbinin pompaladığı kanın rengi sarı kırmızı.

Takım çalıştırıcıları, oyuncularını “Sahaya yüreğinizi koyun” diye motive ederler. Işıl’ın yüreği zaten sahadadır. Kaybetmeyi asla kabul etmeyen kişiliğiyle bir takım için en büyük motivasyondur.

BASKETBOLUN BÜLENT KORKMAZ’I

Maalesef kişisel hırslar ve iş bilmezlik sonucu Işıl, Galatasaray’dan kopartıldı. Işıl’ın adı Metin Oktay, Fatih Terim, Simoviç, Prekazi, Hagi, Bülent Korkmaz gibi simgeleşti Galatasaray’da.

İnsanın aklı almıyor. Bir süreç bu kadar mı kötü yönetilir. Galatasaray’dan sembol bir isim, takımın, kulübün ruhu bu kadar mı hoyratça söküp atılır. Hadi diyelim ki Işıl’ın veda mektubunda yazdığı gibi ayrılığa profesyoneller neden oldu, buna dur diyecek bir tane yönetici çıkmadı mı! Hadi başkan hasta, bu işlerle uğraşamıyor, Abdurrahim Albayrak sen kendine yedirebiliyor musun Işıl’ı kovan ikinci başkan olmayı. Yusuf Günay ya sen? Ya sen Kaan Kançal? Başkan yardımcısı olarak, “Ne oluyor burada” diyemediniz mi? Ya siz genel sekreter İlber Aydemir, muhasip üye Dorukhan Acar, Prof. Dr. Emre Erdoğan, Mahmut Recevik, Okan Böke, Ömer Cansever, Dilek Kutlu, Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, taraftarın gözbebeği Işıl Galatasaray’dan resmen kovulurken “Bir dakika” diyemediniz mi?

Faciaya seyirci kalırken hiç mi utanmadınız!

Ya siz büyük taraftar grubu, her şeye uzun uzun deklarasyon yayınlarken iki kelime edemediniz mi büyük kaptan için. Yönetime bu kadar mı körü körüne bağlısınız. Herkesi eleştirip yönetime tek kelime edemiyorsanız nerede kaldı sizin bağımsızlığınız!





BOTAŞ’A KEŞKE SİZ GİTSEYDİNİZ!





Galatasaray’ı tanımayan insanlar Galatasaray’ı yönetmeye kalkarsa böyle olur. Takımın, hatta kulübün simge bir ismi uygunsuz bir şekilde, muhatap dahi alınmadan gönderiliyor. Işıl da doğduğu kulüp Botaş’a gidiyor. Peşinden takımın pivotu Tilbe Şenyürek de Botaş’a geçiyor. Onlar gideceğine keşke siz gitseydiniz Botaş’a.

Şunu da iyi bilin. Kısa bir süre sonra bu camia sizin ne isminizi ne de suratınızı hatırlayacak! Ancak Işıl Alben, Galatasaray Kulübü varolduğu sürece hafızalardan çıkmayacak, sonsuza kadar anılacak. Aynı Metin Oktay gibi."





[email protected]