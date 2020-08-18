Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif
Galatasaray'da dün yapılan koronavirüs testlerinde sonuçların tamamının negatif çıktığı bildirildi.
Galatasaray'da futbol takımına dün yapılan koronavirüs testlerinde sonuçların tamamının negatif çıktığı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (17 Ağustos Pazartesi) yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.
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