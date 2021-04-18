Galatasaray'da kritik toplantı bitti; zoraki birlik kararı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine Türk Telekom Stadyumu’nda toplanan yönetim, sıkıntıları masaya yatırdı. İstifalar gündeme geldi, ancak şampiyonluk beklentisi nedeniyle birlik mesajı verildi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerle yaptığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilen toplantı az önce sona erdi. Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerin katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi. İstifalar gündeme geldiyse de takımın şampiyonluk umudu nedeniyle birlik mesajı kararı alındı.
CENGİZ'DEN YÖNETİCİLERİ UYARI
Ayrıca Mustafa Cengiz toplantıda, yöneticilerin sohbet odalarında hiçbir şekilde açıklama yapmaması yönünde sert bir şekilde uyarıda bulundu.
Başkan Cengiz'in, önümüzdeki saatlerde bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.
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