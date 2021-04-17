Kaptanın iyisi fırtınalı suda belli oldu: Terim geri döndü!

17 Nisan 2021 Cumartesi, 21:02

Son 10 gündür başına gelmedik kalmayan Sarı-Kırmızılı ekip, gitti Süper Lig'in kalburüstü ekibi Göztepe'yi rahat rahat yendi.

Kaostan çıktılar; uçurumun kenarından döndüler!

Böyle bir camia Galatasaray...

Dibi görmeden yukarı çıkamıyor!

Üstelik bugünkü zaferde sıfır hakem katkısı ile.

Yani rakibin yüzüne dirsek atıp sahada kalan da yoktu, elalemin ayağına basıp karttan kurtulan da.

İşlerini yaptılar kör kuyunun dibinden çıkardılar 3 puanı!

Düşünsenize bir golcünüz koronavirüse yakalanacak, öteki hemen akşamında yüzüne darbe alıp ameliyata girecek; tam bunlar yaşanırken sağ bekiniz cezaya takılacak, forvet oyuncunuzun annesi vefat edecek, bu arada kulüp başkanı Mustafa Cengiz de, futbolcuların 'şeref-haysiyet'iyle ilgili açıklamalar yapacak, ertesi gün de bazı gazeteler, kulüp başkanının yaptığı varsayılan açıklamaları kaynak gösterip, Donk, Ömer gibi isimleri alemcilikle suçlayacak.

Sonra da çıkıp maç kazanacaksınız.

Normal şartlarda bu takımın dağılması gerekir; hem de bir daha toparlanamamacasına.

Ama adınız Galatasaray ise bu kaostan çıkarsınız.

Bir lafı vardır Fatih Terim'in, "Kaptanın iyisi fırtınalı suda belli olur.." diye.

Gerçekten İzmir körfezinde Göztepe'ye karşı alınan bu galibiyet bu sözün karşılığıdır.

Onurlu bir İzmir başkaldırısı yapmıştır Fatih Terim ve öğrencileri; sadece Göztepe'yi yenmemişlerdir, kapı arkasında, dost sohbetinde, ClubHouse'larda kendilerini karalayanlara en iyi yanıtı vermişlerdir.

NOKTA!

Maça geçelim mi?

Evet! Akıllı oynadılar. Merkez 9 numarada Halil'i kullanıp, Kerem Aktürkoğlu'nu ağır Göztepe defansının arkasına sarkıttılar. Zaten 3 golün ikisini de böyle attı genç Kerem.

"Neredeydin be Fatih Hoca.." dedirtti taraftarlara ve ekletti: "Niçin bu oyuncuyu daha çok kullanmadın.."

Elbette onca eksiğe rağmen Marcao-Luyindama tandeminin geri dönüşü maça düşen önemli kayıttı.

Yenen gole bakmayın Göztepeli yıldız belki de futbol hayatının en egzantrik golünü attı. Keza dağınık iki bek Şener ile Saracchi de toparlanmışlardı, kademe bile yaptılar!

Elbette Orta alanın işin ehilleri Taylan ve Emre Kılınç'a teslimi, gönülsüz Feghouli'yi bile biraz hava soktu. Taylan ara pas ustası. Gol öncesi atak başlatan en iyi isimlerdendi; bugün bir daha gördük!

Yoksa 1-0 yenilgiden 2-1'lere, 3-1'lere gelemezlerdi.

Sezon başından beri maçlara bakın ne demek istediğimi anlarsınız. Maça iyi başla, 1-0 geriye düş, dağıl!

İzmir'de dağılmadılar. İstemişlerdi; biraz da koştular. Hatta fazlaca koştular!

Galiba Başkan Mustafa Cengiz'in, "şeref-haysiyet" açıklamalarına eforları ile, sahaya bıraktıkları alın teri ile yanıt verdiler.

Evet, Galatasaray geri dönmüştür; şampiyonluk yarışına yetişirler, yetişmezler, Trabzon-Beşiktaş derbilerini kazanırlar, kazanmazlar onu bilmem, ama Fatih Terim de geri dönmüş; dün bunu bir kez daha gördük!