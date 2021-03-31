Galatasaray'da sürpriz istifa
Galatasaray İletişim Direktörü Reşit Ömer Kükner istifa etti.
Galatasaray'da Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Reşat Ömer Kükner, istifa ettiğini duyurdu. Kükner, 3.5 yıllık Mustafa Cengiz döneminde görevden ayrılan veya görevine son verilen 7. iletişim direktörü oldu..
"YAŞASIN GALATASARAY!"
Kükner açıklamasında, "8 Aralık 2020 tarihinde başladığım Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevinden 31 Mart 2021 itibarıyla istifa ettim. Yaşasın Galatasaray!" ifadelerini kullandı.
Güzel-çok öğretici dört ay yaşadım. Hayatta her şeyi tadında bırakabilmeyi iyi bilirim.— Reşit Ömer Kükner (@romerkukner) March 31, 2021
Yaşasın Galatasaray!
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