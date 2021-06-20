Galatasaray'da Terim ve Arda kararı
Başkan Burak Elmas'ın mazbata töreninde Terim'i açıklaması bekleniyor.
Galatasaray'da 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren ve 19 gündür camianın geri dönmesini beklediği Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımdaki 5'inci dönemine başlamak için Florya'da iş başı yapacak. Başkan Burak Elmas'ın mazbata töreninde Terim'i açıklaması bekleniyor.
Galatasaray'da başkanlığa seçilen Burak Elmas, seçim süresince Terim dışında başka düşünceleri olmadığını ifade ederken, ilk temasın gerçekleştiği ve tecrübeli teknik adamın çok kısa bir süre içerisinde yeni yönetimle bir araya geleceği ifade edildi.
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren bir başka isim kaptan Arda Turan da hafta içi sözleşme imzalayacak. Tecrübeli futbolcuyla yeni sözleşme yapılacak. Daha da önemlisi Burak Elmas yönetimi Arda ile uzun vadede çalışmak istiyor. Arda'nın futbol hayatını tamamladıktan sonra Florya'da Galatasaray'a hizmet etmeye devam etmesi planlanıyor.
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