Galatasaray'da transfer defteri kapandı
Transfer döneminin son gününde herhangi bir hamlede girişimde bulunmayan Sarı-kırmızılılarda transfer defteri kapandı.
Transfer döneminin son gününde herhangi bir hamlede bulunmayan Galatasaray'da transfer defteri kapandı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim, TT Arena'da bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Durum değerlendirmelerinin yapıldığı toplantıda, 'Galatasaray'ın olduğu her yerde birlik ve beraberlik içinde olacağız' mesajı verildi.
Öte yandan transfer döneminin son gününde herhangi bir hamlede girişimde bulunmayan Sarı-kırmızılılarda transfer defteri kapandı.
Fatih Terim'in transfer konusunda, "Bu saatten sonra olmasa da olur" dediği öğrenildi. Galatasaray son gün Ahmet Çalık'ı Konya'ya vererek transferi bitirdi.
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